"O primeiro é pessoal": Messi revela a segunda coisa que fará após adquirir o clube Eldense

Uma reportagem revelou, nesta quarta-feira, que o argentino Lionel Messi, astro do Inter Miami, tomou uma decisão sobre o seu novo projeto na Espanha.

Reportagens confirmaram, ontem, terça-feira, que o acordo de compra do clube espanhol Eldense por Messi já foi assinado e está atualmente em fase de análise, acrescentando que o único passo restante para o anúncio oficial do negócio é a aprovação do Conselho Superior de Esportes da Espanha.

Por sua vez, o jornal "Marca" afirmou que a segunda coisa que Lionel Messi fará, após a conclusão oficial do negócio, será anunciar Javier Calleja como novo treinador da equipe.

E acrescentou: "A primeira coisa que Messi fará é se apresentar a todo o clube e à sua torcida".

O novo projeto liderado pelo astro argentino é considerado um projeto empolgante e ambicioso para o Eldense.

E, segundo aqueles que tiveram acesso aos seus detalhes, trata-se de um projeto de alto nível, viável e realista.

Não há dúvida de que os novos proprietários estudaram a cidade e o clube de forma minuciosa, pois estão plenamente cientes dos desafios da segunda divisão. Por esse motivo, Calleja foi escolhido para liderar o ambicioso "novo" projeto do Eldense a partir do banco de reservas, dado o profundo conhecimento que o treinador nascido em Madri tem da liga e de seus concorrentes.

Um treinador que iniciou a sua carreira nos bancos na região de Valência e que, após trabalhar na academia de base do Villarreal, disputou os seus primeiros jogos profissionais no Campeonato Espanhol há uma década. Ele já havia trabalhado na segunda divisão espanhola com Levante e Oviedo.

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