O presidente do Lille sobre o que fez o árbitro da partida contra o Paris: é um escândalo!

O Lille viveu uma noite chocante depois que o Paris Saint-Germain escapou da derrota na segunda rodada do Campeonato Francês e transformou a desvantagem de dois gols, que perdurava até o minuto 90, em um empate agônico, em um resultado que inflamou a ira dos dirigentes do clube do norte, encabeçados pelo presidente Olivier Létang.

Segundo fontes da rede francesa "Foot Mercato", Létang explodiu de raiva após a partida nos corredores do estádio Pierre-Mauroy, e dirigiu críticas ferozes ao tempo de acréscimos concedido pelo árbitro (3 minutos), repetindo a frase "É um escândalo!", numa expressão de sua indignação com a forma como sua equipe perdeu a vitória.

O Lille caminhava para conquistar uma das principais surpresas da rodada depois de abrir dois gols de vantagem, e parecia a caminho de derrubar o atual campeão, antes de o colapso começar nos momentos finais, quando Vitinha diminuiu a diferença no minuto 90+1, e em seguida Marquinhos arrancou o gol de empate de cabeça no minuto 90+5.

O choque foi ainda maior porque os donos da casa mantiveram a vantagem praticamente durante toda a partida, antes de perderem os três pontos no tempo agônico, transformando a alegria da torcida do Lille em um estado de estupefação e raiva dentro do estádio Pierre-Mauroy.

Létang não se limitou a expressar sua raiva, já que o presidente do clube não compareceu ao programa "Ligue 1" após a partida, num momento em que sua equipe ainda estava sob o impacto do choque provocado pelo gol de empate que veio nos últimos segundos.