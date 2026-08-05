O presidente do Beşiktaş revela surpresa: não queríamos Salah

O presidente do Beşiktaş, Serdal Adalı, quebrou o silêncio para falar pela primeira vez sobre a transferência do craque egípcio Mohamed Salah ao Trabzonspor, negando que seu clube tenha perdido a disputa pela contratação do capitão da seleção do Egito ou que tenha desistido dela sob a pressão da concorrência.

Adalı, em declarações reproduzidas por diversos veículos de imprensa turcos, entre eles o site do canal turco A Spor, afirmou que o Beşiktaş não desejava contratar Salah desde o início, acrescentando: "Não queríamos o negócio do Mohamed Salah, e isso precisa ficar claro para todos. Não o contratamos, mas não porque perdemos o negócio ou não conseguimos incorporá-lo; esse discurso não é verdadeiro".

O presidente do Beşiktaş esclareceu que as declarações anteriores do técnico da equipe, Onder, foram mal interpretadas, acrescentando: "O treinador explicou o assunto de forma clara e respeitosa quando disse: 'no momento atual', mas suas palavras foram compreendidas de forma errada. Poderíamos naquele momento simplesmente ter anunciado que desistimos das negociações, mas a situação foi retratada como se fôssemos parte do negócio e então viesse outro clube e roubasse o jogador, e isso não é verdade e me incomoda".

Adalı ressaltou que o Beşiktaş não perdeu nenhum jogador para outro clube desde que assumiu a presidência, dizendo: "Desde que assumi a responsabilidade, ninguém conseguiu arrancar qualquer jogador que desejássemos contratar. Além disso, nossa relação com o Trabzonspor é boa, e não pode acontecer nada desse tipo entre os dois clubes".

Acrescentou que as movimentações do Beşiktaş no mercado de transferências seguem o plano traçado, esclarecendo: "Nossas contratações caminham conforme planejamos, e novos jogadores se juntarão a nós a partir da próxima semana. No fim das contas, o que vai decidir tudo é o que acontece dentro de campo, já o barulho das transferências não dura mais do que alguns dias".

O presidente do Beşiktaş abordou a situação do belga Leandro Trossard, garantindo não haver qualquer problema relacionado à sua inscrição, e disse: "Não existe nenhum problema quanto ao registro de Trossard, pois o assunto foi resolvido na noite passada, e estamos aguardando a chegada dos documentos da Inglaterra. Ele não estará pronto para a primeira partida, mas esperamos que participe da segunda".

Comentou também sobre a polêmica levantada por causa de suas expressões faciais durante os cânticos da torcida com o nome de Mohamed Salah na cerimônia de apresentação de Trossard, dizendo: "Todos falaram sobre os traços do meu rosto, mas, sinceramente, não ouvi o que a torcida estava cantando naquele momento".

Adalı encerrou suas declarações reafirmando que o negócio de Salah não estava entre os planos do Beşiktaş, acrescentando: "Muito foi dito com base nas minhas expressões faciais, como se tivéssemos perdido o negócio, mas sua transferência não estava entre nossos planos. O agente do jogador fez coisas às quais não estávamos acostumados antes, e acredito que tudo, no fim, correu como deveria. Com o passar do tempo, o quadro vai ficar mais claro, e todos entenderão por que esse negócio não foi concretizado".

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