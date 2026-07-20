O presidente argentino surpreende Messi e seus companheiros, apesar da derrota na Copa do Mundo!

O presidente argentino, Javier Milei, anunciou que declarará feriado nacional no dia em que a seleção argentina decidir comemorar com os torcedores após seu retorno ao país, após a derrota por 0 a 1 para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, em uma medida que reflete o reconhecimento do Estado pela conquista alcançada pela equipe ao chegar à final.

Mili escreveu, em sua conta nas redes sociais: “Devido à preocupação com as comemorações pela conquista alcançada pela seleção argentina, informo ao público que, com base no que os jogadores e a comissão técnica decidirem sobre o dia da comemoração, será decretado feriado nacional”, acrescentando: “Muito obrigado a vocês, jogadores. Faremos o nosso melhor até o fim. A Argentina sempre estará na liderança”.

Esse anúncio ocorre no momento em que a seleção, comandada pelo técnico Lionel Scaloni, se prepara para retornar à Argentina na tarde desta segunda-feira, com chegada prevista para por volta das 17h, horário local, embora ainda não haja confirmação oficial sobre quando e como serão realizadas as comemorações com a torcida.

A Federação Argentina de Futebol esclareceu, em comunicado oficial, que alguns jogadores partirão diretamente dos Estados Unidos para diversos destinos a fim de se juntarem aos seus clubes ou iniciarem o período de descanso, enquanto parte da delegação, composta por jogadores, comissão técnica e outros funcionários, retornará ao país, sem especificar para onde a equipe se dirigirá após o pouso nem se há planos de realizar comemorações com a torcida.

Milí havia oferecido, dias antes da final, a Casa Rosada, sede do governo argentino, para que a equipe pudesse comemorar na varanda presidencial caso conquistasse o título mundial. Ele também informou que a Secretaria-Geral da Presidência da República, chefiada por Karina Milí, e a Casa Militar estão trabalhando para facilitar as comemorações, enquanto o Ministério da Segurança e as Forças Federais começaram a elaborar um plano especial para o retorno da delegação.

No âmbito desses preparativos, a Federação Argentina de Futebol anunciou no último sábado a suspensão de todas as partidas programadas para segunda e terça-feira nas diversas categorias do futebol argentino, com o objetivo de dar prioridade ao retorno da seleção nacional.

Dezenas de milhares de argentinos saíram às ruas em várias partes do país no último domingo, após o término da partida em que a Espanha foi coroada campeã com um gol marcado por Ferran Torres na prorrogação, para expressar seu apoio e gratidão à equipe por ter chegado à final e por estar perto de conquistar o título pela segunda vez.

O presidente argentino expressou sua gratidão ao capitão da seleção, Lionel Messi, pela “enorme alegria” que trouxe ao país, afirmando durante uma entrevista à Rádio Mitre: “Quem passa mais de 20 anos no mais alto nível de um determinado esporte merece admiração; além disso, ele trouxe uma felicidade imensa a todos os argentinos e a todos que apreciam o bom futebol.”

Mili também descreveu o técnico Lionel Scaloni como “uma pessoa extraordinária” e “um líder excepcional”, indicando que deseja que ele “siga seu coração e alcance a felicidade e todas as conquistas que almeja na vida”, depois que o técnico argentino deixou em aberto a possibilidade de encerrar sua passagem pelo time nacional, indicando que precisa de “um tempo para decidir” seu futuro e conversar com o presidente da Federação Argentina de Futebol, Claudio Tapia.

Em seu comunicado, a Federação Argentina de Futebol expressou “profunda gratidão a todos os argentinos que acompanharam a seleção durante a Copa do Mundo de 2026”, afirmando que “o carinho que recebemos ao longo da jornada, as bandeiras, as mensagens, as comitivas, os abraços e o apoio incondicional provaram mais uma vez que a seleção nacional é um patrimônio de todos os argentinos”.