O pombo que "distraiu" o goleiro do Arsenal no gol de empate do Southampton

Surgiram imagens de Aaron Ramsdale parecendo estar distraído no jogo por conta da presença da ave no gramado

O Arsenal perdeu pontos pela segunda vez nesta temporada contra o Southampton em outubro, quando a equipe empatou em 1 a 1, e seus rivais pelo título podem ter um aliado inesperado para agradecer por isso.

Momentos antes de sofrer contra os Saints, Ramsdale parecia distraído por um pombo vagando em torno de sua área, e alguns acreditam que isso levou a um lapso de concentração que permitiu a Stuart Armstrong empatar o placar.

Alguns torcedores do Arsenal estão pedindo medidas extremas depois de ver as imagens do que distraiu Ramsdale...

Os Gunnersl perderam apenas cinco pontos em toda a temporada e podem muito bem estar xingando o pombo em maio, quando a temporada terminar - para se igualar ao Manchester City, você precisa ser praticamente impecável, basta perguntar aos torcedores do Liverpool.