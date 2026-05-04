O polêmico Pierre van Hooijdonk se defende e é claro sobre o seu futuro no NAC Breda

Pierre van Hooijdonk está sob fogo cruzado. O consultor técnico do NAC Breda é acusado de ter desempenhado um papel na transferência sem custos do seu filho Sydney para o clube português CF Estrela Amadora, na qual não foi estipulada nenhuma cláusula de revenda. Van Hooijdonk nega veementemente as acusações, mas reconhece que talvez devesse ter deixado o cargo de consultor quando seu filho chegou — embora insista que sua credibilidade não está em jogo.

Sydney van Hooijdonk partiu neste inverno, sem custos de transferência, para o CF Estrela Amadora, de Portugal, uma transferência na qual não foi estipulada nenhuma cláusula de revenda. Segundo a Voetbal International, isso foi possível porque seu pai, Pierre van Hooijdonk, desempenhou um papel na transferência. Ele tem recebido muitas críticas por isso, principalmente porque esse papel é incompatível com sua função de consultor técnico no conselho fiscal.

Essa situação também não foi bem recebida por grande parte da torcida do NAC, que insinua sua saída e demonstrou isso com várias faixas no estádio. Além disso, Karel Vrolijk, acionista majoritário, exige uma investigação independente. Van Hooijdonk é questionado no programa NOS Studio Voetbal sobre a comoção gerada em torno de seu desempenho.

Van Hooijdonk afirma que as críticas severas o afetam, principalmente porque, segundo ele, a imagem que está sendo veiculada não corresponde à realidade. “Claro. Especialmente quando você sabe qual foi o seu papel em tudo isso. Na verdade, dói ainda mais, porque são inverdades”, começa Van Hooijdonk, que tenta refutar as acusações.

"Do ponto de vista profissional, não tive nada a ver com isso", continua ele. "Não recebi nenhuma ligação do clube onde ele joga agora, algo que também foi sugerido; não falei com ninguém. Mostrei tudo, toda a comunicação. Então, para mim, está absolutamente claro. Mas é claro que sempre se pode estabelecer uma ligação, já que tenho uma função de assessoria", afirma ele.

Em seguida, Arno Vermeulen pergunta se ele havia considerado se afastar quando seu filho assinou com o NAC. “Isso nunca me foi perguntado e nunca foi discutido. E, nesse sentido, podemos dizer que talvez tivesse sido necessário, para deixar tudo claro para todos. Isso elimina as especulações. Se o NAC foi prejudicado financeiramente por causa disso, eu não sei”, continua ele.

Van Hooijdonk afirma que deseja continuar em sua função atual, mas diz que precisa refletir sobre o assunto. Além disso, ele não acredita que sua credibilidade tenha sido comprometida. “Não, porque já expliquei isso algumas vezes. Quando você recebe acusações de que embolsou dinheiro, de que prejudicou financeiramente o clube; acho que isso é algo grave. Agora estou o tempo todo me defendendo. Isso é extremamente difícil.”

“Mas se houver desconfiança dentro do NAC, da STAK, da diretoria e do conselho fiscal, então, para mim, está claro: você deve preservar sua honra. Só que isso não é de forma alguma o caso”, conclui Van Hooijdonk, referindo-se às inverdades que, segundo ele, estão sendo espalhadas.