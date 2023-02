O plano da Inglaterra para impedir times de entrar na Superliga da Europa

Com a ameaça de tentativa de criação de uma Superliga ainda existente, governo do Reino Unido busca evitar que clubes participem

O governo do Reino Unido confirmou que lançará um regulador independente do futebol inglês, depois de ter sido recomendado por uma revisão liderada por torcedores no ano passado. A medida visa proteger a cultura do futebol inglês, com o regulador dando mais poder aos torcedores e introduzindo testes mais rigorosos sobre os proprietários e as finanças do clube.

A polêmica tentativa de separação da Superliga Europeia em junho de 2021 foi uma das forças motrizes por trás do plano. Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool queriam entrar em uma competição 'fechada' com outros grandes clubes europeus, deixando a Premier League para trás. Isso gerou uma reação feroz dos torcedores - desses seis clubes e outros - e foi rapidamente descartado.

Getty Images

Mas a ameaça da Superliga permanece, com o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, liderando uma conspiração que ainda inclui Barcelona e Juventus, para tentar reiniciar o plano. No início deste mês, foi sugerido que uma versão que incluísse até 80 equipes poderia receber luz verde.

O governo do Reino Unido disse ao confirmar os novos planos reguladores independentes na quarta-feira: "O futebol inglês continua sendo uma das maiores exportações culturais do Reino Unido, com clubes e ligas de todo o mundo se baseando em seu sucesso. É por isso que o governo está hoje tomando as medidas necessárias e medidas direcionadas para garantir que isso continue por gerações."

A Premier League divulgou um comunicado apoiando a ideia, dizendo que "reconheceu o caso de mudança na governança do futebol" e que "continuará a implementar uma regulamentação mais forte e independente". A Liga também delineou sua esperança de que o regulador não tivesse "nenhuma consequência não intencional" que pudesse afetar sua reputação como a primeira divisão mais assistida e disputada do mundo.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, acrescentou: "Desde a sua criação, há mais de 165 anos, o futebol inglês tem unido as pessoas, proporcionando uma fonte de orgulho para as comunidades e inspiração para milhões de torcedores em todo o país. em casa e no exterior, sabemos que existem desafios reais que ameaçam a estabilidade de clubes grandes e pequenos. Os novos planos protegerão a rica herança e tradições de nossos amados clubes e o belo jogo para as gerações futuras."

O novo regulador também foi projetado para evitar que clubes históricos menores saiam do mercado. Macclesfield e Bury são exemplos recentes de clubes que foram levados à ruína financeira por proprietários indiferentes, sem nenhum órgão independente para resgatá-los.

O governo diz que este é um movimento significativo que nivelará o campo de jogo no futebol inglês, com outro poder do regulador sendo a capacidade de compartilhar o dinheiro da transmissão da Premier League de maneira mais uniforme em toda a pirâmide do futebol.