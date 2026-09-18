As competições da Liga Joy de Elite Sub-21 chegam à quinta rodada em meio a um clima de expectativa, depois que as quatro primeiras rodadas revelaram uma disputa precoce na qual a liderança da tabela de classificação não parece distante de mudanças, diante da proximidade de pontos entre um grande número de clubes.

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A dupla de Jidá, Al-Ahli e Al-Ittihad, lidera o cenário com 10 pontos cada, mas o Al-Ahli ocupa a primeira posição pelo saldo de gols, enquanto logo atrás deles estão quatro clubes com 9 pontos: Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Fateh e Al-Taawoun, tornando o topo claramente ameaçado a cada nova rodada.

E com essa proximidade, a quinta rodada não parece importante apenas para os líderes, mas também para os clubes que buscam recuperar o equilíbrio e melhorar sua posição na tabela de classificação, com destaque para o Al-Nassr e o Al-Hazm, diante de um início que não veio da forma que suas torcidas almejavam.

Liderança de Al-Ahli e Al-Ittihad sob ameaça

O Al-Ahli entra na quinta rodada na liderança da classificação com 10 pontos, superando o Al-Ittihad pelo saldo de gols, mas a pequena diferença para os perseguidores torna a manutenção da primeira posição uma missão nada fácil, especialmente porque Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Fateh e Al-Taawoun têm 9 pontos, ou seja, uma única vitória pode virar completamente a configuração da disputa.

O Al-Ahli se choca com o Al-Qadsiah em um confronto que carrega importância especial para ambos os lados, pois o time de Jidá quer manter sua liderança, enquanto o Al-Qadsiah busca um novo passo para sair de sua situação atual, depois de somar 6 pontos que o colocaram na décima primeira posição.

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Por isso, o confronto será um teste para o Al-Ahli sobre como lidar com a pressão resultante da disputa acirrada, especialmente porque qualquer tropeço pode dar a oportunidade diretamente a mais de um adversário de investir sobre a liderança, no momento em que o Al-Qadsiah quer aproveitar a partida para melhorar sua posição.

Al-Hilal persegue o topo

Por outro lado, o Al-Hilal entra na quinta rodada com a ambição de dar continuidade às suas vitórias e se aproximar ainda mais do topo, quando enfrentar o Al-Jabalain, em uma partida na qual o time azul busca três novos pontos que o mantenham no círculo da disputa direta pela primeira posição.

O Al-Hilal tem 9 pontos após quatro rodadas, a mesma pontuação de Al-Ettifaq, Al-Fateh e Al-Taawoun, o que significa que a rodada atual pode testemunhar diversas mudanças nas posições caso esses clubes consigam obter as vitórias, especialmente porque a diferença entre eles e Al-Ahli e Al-Ittihad é de apenas um ponto.

Esses dados conferem à quinta rodada uma importância redobrada, já que nenhum dos perseguidores precisa de uma longa sequência de resultados para chegar ao topo, bastando um único resultado, aliado ao tropeço de um dos líderes, para abrir a porta a uma mudança precoce na configuração da tabela de classificação.

Al-Nassr e Al-Hazm: em busca de corrigir o rumo

E, longe da briga pelo topo, o Al-Nassr busca um novo começo depois de somar apenas 3 pontos que o colocaram na décima quinta posição, empatado com o Al-Hazm, atual campeão da edição passada, com ambos os times tendo uma partida adiada, o que significa que a configuração atual não reflete necessariamente toda a pontuação que poderiam ter.

O Al-Nassr joga contra o Damac na quinta rodada, em um confronto no qual o "Al-Alami" procura retomar o caminho das vitórias e melhorar sua posição, depois de um início abaixo das ambições esperadas de um time que costuma disputar as primeiras colocações.

Já o Al-Hazm enfrenta um teste mais difícil diante do Al-Fateh, que tem 9 pontos e ocupa uma posição próxima ao topo, o que torna o confronto um verdadeiro teste da capacidade do atual campeão de retornar ao caminho certo, especialmente diante da força do adversário e da entrada dele na partida com motivações diferentes.

Confronto que carrega a memória da final

O confronto entre Al-Hazm e Al-Fateh não será comum, especialmente porque os dois times se encontram poucos meses após a final da edição passada, quando o Al-Hazm conseguiu conquistar o título às custas do Al-Fateh, o que dá a este último uma motivação extra para voltar com um resultado que o ajude a continuar pressionando os times da liderança.

O Al-Fateh entra na rodada atual com 9 pontos, e por isso conquistar a vitória não será importante apenas para se redimir diante do atual campeão, mas também lhe dará a oportunidade de permanecer no círculo da disputa pelo topo, e talvez avançar na tabela de classificação caso o Al-Ahli ou o Al-Ittihad tropecem.

E entre a briga de Al-Ahli e Al-Ittihad para manter a liderança, a perseguição de Al-Hilal, Al-Ettifaq, Al-Fateh e Al-Taawoun, e as tentativas de Al-Qadsiah, Al-Nassr e Al-Hazm de corrigir o rumo, a quinta rodada aparece como candidata a redesenhar muitos dos contornos da disputa, especialmente porque as diferenças atuais ainda são reduzidas, e cada partida é capaz de mudar a configuração da tabela da Liga Joy de Elite Sub-21.