O Paris Saint-Germain conseguiu um vestiário adicional para a partida da Supercopa da Europa, amanhã, quarta-feira, contra o Aston Villa, depois de o clube francês ter demonstrado sua frustração antes do jogo.

A rede "BBC" noticiou que o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa manifestou seu descontentamento com as instalações do estádio Red Bull Arena, na cidade de Salzburgo, na Áustria, que receberá a partida da Supercopa da Europa.

A equipe do técnico Unai Emery utiliza o vestiário mandante do Red Bull Salzburgo, deixando o Paris Saint-Germain com o vestiário da equipe visitante na Áustria.

Mas, na reunião pré-jogo de ontem, segunda-feira, os dirigentes do Paris Saint-Germain informaram à União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) que não estavam satisfeitos com os arranjos, e sentiram que seu vestiário era pequeno demais.

Fontes informaram à rede "BBC" que o clube francês queria dispor do mesmo tamanho de espaço que o Aston Villa possui, especialmente por serem os atuais campeões da Supercopa, após a vitória contra o Tottenham nos pênaltis no ano passado.

A União das Federações Europeias de Futebol conseguiu destinar a eles um vestiário adicional, normalmente utilizado pelos dirigentes, para oferecer-lhes mais espaço, à semelhança do que está disponível para a equipe do Aston Villa.

O Paris Saint-Germain viajou com um elenco de 20 jogadores, entre eles Bradley Barcola, alvo do Liverpool, o meio-campista Vitinha e o lateral-esquerdo Lucas Digne, que se juntou vindo do Aston Villa no último domingo.



