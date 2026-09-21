O Paris Saint-Germain divulgou um comunicado oficial nesta segunda-feira sobre a situação de seu jogador Warren Zaïre-Emery, após sua saída da convocação da seleção da França por conta de uma lesão.

Zaïre-Emery atuou pelo Saint-Germain durante toda a partida contra o Marseille, no último domingo, e contribuiu para a vitória de seu time no clássico (2 a 1), pela quinta rodada do Campeonato Francês.

Contudo, Zaïre-Emery foi obrigado a deixar a concentração da França, sendo substituído por seu companheiro no clube parisiense Magnes Akliouche, tornando-se uma das ausências mais notáveis da primeira lista do técnico Zinedine Zidane.

O Saint-Germain afirmou em seu comunicado através de seu site oficial: "Após sofrer uma pequena lesão na coxa esquerda durante a partida contra o Olympique de Marseille na noite de domingo, Warren Zaïre-Emery seguirá em tratamento nesta semana".

Vale lembrar que Zaïre-Emery joga pela equipe principal do Paris Saint-Germain desde 2022, e também atua pela seleção da França desde 2023.

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