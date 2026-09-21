Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083604458.jpgPsnewZ
Traduzido por

O Paris Saint-Germain emite comunicado oficial sobre a lesão de seu craque

Olympique de Marseille x PSG
Olympique de Marseille
PSG
Campeonato Francês
França
França

Golpe para o time parisiense

O Paris Saint-Germain divulgou um comunicado oficial nesta segunda-feira sobre a situação de seu jogador Warren Zaïre-Emery, após sua saída da convocação da seleção da França por conta de uma lesão.

Zaïre-Emery atuou pelo Saint-Germain durante toda a partida contra o Marseille, no último domingo, e contribuiu para a vitória de seu time no clássico (2 a 1), pela quinta rodada do Campeonato Francês.

Contudo, Zaïre-Emery foi obrigado a deixar a concentração da França, sendo substituído por seu companheiro no clube parisiense Magnes Akliouche, tornando-se uma das ausências mais notáveis da primeira lista do técnico Zinedine Zidane.

O Saint-Germain afirmou em seu comunicado através de seu site oficial: "Após sofrer uma pequena lesão na coxa esquerda durante a partida contra o Olympique de Marseille na noite de domingo, Warren Zaïre-Emery seguirá em tratamento nesta semana".

Vale lembrar que Zaïre-Emery joga pela equipe principal do Paris Saint-Germain desde 2022, e também atua pela seleção da França desde 2023.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google