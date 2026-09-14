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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Traduzido por

O Paris Saint-Germain emite comunicado oficial sobre a lesão de Achraf Hakimi

Brest x PSG
Brest
PSG
Campeonato Francês
A. Hakimi
França
Marrocos

Ele chega a tempo para o clássico?


O Paris Saint-Germain revelou detalhes da lesão sofrida por seu jogador marroquino Achraf Hakimi na partida contra o Brest, ontem, pelo Campeonato Francês.

O Paris Saint-Germain conquistou ontem uma valiosa vitória sobre o Stade Brest por 1 a 0 fora de casa. No entanto, os comandados de Luis Enrique perderam Achraf Hakimi durante a partida, já que o defensor parisiense aparentava sofrer de uma lesão nos tendões do joelho, e seu treinador não conseguiu precisar a gravidade da lesão na coletiva de imprensa realizada após o jogo.

O clube da capital anunciou por meio de seu site oficial, nesta segunda-feira: "Após sofrer uma lesão leve na coxa direita durante a partida da noite passada contra o Brest, Achraf Hakimi passará por tratamento médico por dois dias".

E completou: "Ao fim desse período, será realizado um exame médico adicional".

 Diante disso, o lateral marroquino ainda tem condições de participar da partida do clássico do Campeonato Francês contra o Olympique de Marselha, no próximo domingo.

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