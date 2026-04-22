O Paris Saint-Germain consolida a liderança e afunda ainda mais o FC Nantes

O Paris Saint-Germain não deixou escapar a vitória na noite de quarta-feira na Ligue 1. Em casa, o líder derrotou o FC Nantes por 3 a 0, ampliando assim a vantagem sobre o segundo colocado, o RC Lens, para quatro pontos.

No último fim de semana, o PSG havia sofrido uma surpreendente derrota por 1 a 2 para o Olympique Lyon. Com isso, a diferença para o Lens era de apenas um ponto, embora os parisienses ainda tivessem um jogo a menos.

Aos dez minutos de jogo, após intervenção do VAR, a equipe da casa recebeu um pênalti: Ali Youssef havia cometido uma falta com a mão. Khvicha Kvaratskhelia converteu a chance com perfeição, abrindo o placar em 1 a 0.

O Nantes parecia responder no meio do primeiro tempo com Louis Leroux. No entanto, seu gol foi anulado por impedimento.

Do outro lado do campo, houve sim um gol válido antes do intervalo. Após passe de Achraf Hakimi, Désiré Doué mandou a bola para o fundo da rede de um ângulo difícil: 2 a 0.

Assim, tudo correu bem para o PSG. Logo após o intervalo, o placar chegou a 3 a 0, quando Kvaratskhelia marcou seu segundo gol após uma bela jogada de drible.

O placar não mudou mais, embora o substituto Fabián Ruiz ainda tenha acertado a trave. Com essa vitória, o PSG consolida a liderança, com o mesmo número de jogos disputados que o Lens. Para o Nantes, décimo sétimo colocado, as preocupações com o rebaixamento aumentam ainda mais.