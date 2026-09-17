O clube turco Trabzonspor anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico alemão Thomas Reis, após a demissão de Fatih Tekke, devido aos maus resultados.

O site do Trabzonspor publicou as declarações de Reis, após a assinatura dos contratos, no qual ele disse: "Quando você recebe uma proposta de um clube grande como o Trabzonspor, você a aceita rapidamente, sem perder muito tempo. Eu não poderia recusar o projeto que o Trabzonspor me apresentou."

E acrescentou: "Também conversei com o astro egípcio Mohamed Salah, e tivemos uma conversa entre nós. Trabalhar com um jogador do nível dele talvez seja uma das coisas mais bonitas que podem acontecer a qualquer treinador."

E ressaltou: "Mas não precisamos apenas do Salah para vencer os jogos; precisamos de todos os jogadores. Precisamos que nossos 11 jogadores atuem todos muito bem. E também vamos pedir a ele que ajude na defesa de vez em quando."

E prosseguiu: "É claro que vou dar liberdade ao Salah no ataque. Se conseguirmos defender bem, recuperar a bola rapidamente e, em seguida, levá-la até ele sem cansá-lo com muitas corridas, com certeza nos beneficiaremos de sua criatividade e qualidade."

E destacou: "Quando você realmente observa o Salah e vê o quanto ele quer ajudar o time defensivamente, percebe a importância desse jogador. Ele demonstra o quanto quer alcançar o sucesso."

E enfatizou: "Sempre comecei minha carreira com a mentalidade de poucas palavras e muito trabalho. Durante meu período no Samsunspor, houve momentos em que conseguimos executar as transições muito bem, mas isso é apenas uma das opções que podemos utilizar. Podemos nos valer de diversos aspectos."

E concluiu: "Se você tem medo de disputar um grande jogo, não deveria estar aqui. Este lugar não é para você, e temos de escolher os jogadores que nos trarão as vitórias. E, após a pausa para as datas Fifa, teremos muito mais tempo para trabalhar. E posso prometer que vamos trabalhar juntos para melhorar muito a situação do nosso time."

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