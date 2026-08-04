O clube Trabzonspor anunciou novos detalhes sobre suas negociações com o astro egípcio Mohamed Salah, confirmando que o jogador chegará à Turquia ao meio-dia da próxima quarta-feira, preparando o terreno para concluir os trâmites de sua transferência para o elenco da equipe.

O clube turco afirmou, em comunicado oficial dirigido aos seus torcedores: "Mohamed Salah, com quem iniciamos as negociações de transferência, estará no Aeroporto Atatürk de Istambul, no terminal de aviação geral, às 12h00 em ponto da quarta-feira, 5 de agosto".

O comunicado acrescentou que o jogador está previsto para seguir à cidade de Trabzon na noite do mesmo dia, e que os detalhes do programa de recepção oficial serão divulgados nas próximas horas pelos canais oficiais de comunicação do clube.

O Trabzonspor havia anunciado, no início da noite de terça-feira, o começo de suas negociações oficiais para a contratação do capitão da seleção egípcia, publicando um comunicado sucinto no qual afirmou: "Começaram as negociações sobre a transferência de Mohamed Salah para o nosso clube".

Antes do anúncio oficial do início das negociações, a conta oficial do clube turco publicou um vídeo que mostra as três pirâmides do Egito, numa clara referência à proximidade da contratação do astro egípcio, antes que os acontecimentos se acelerassem nas horas seguintes.

De acordo com relatos da imprensa turca, o Trabzonspor chegou a um acordo preliminar com Salah e seu agente Ramy Abbas sobre um contrato com duração de dois anos, à espera da conclusão dos trâmites finais e do anúncio oficial do negócio.

A movimentação do Trabzonspor acontece num momento em que o nome de Mohamed Salah, de 34 anos, foi associado à transferência para diversos clubes ao longo do período recente, depois que ele encerrou sua trajetória no Liverpool ao fim da temporada passada.

O jogador egípcio havia entrado no radar de interesse de vários clubes, entre eles o Besiktas, antes que as negociações entre as duas partes emperrassem, além de propostas e interesse de clubes sauditas, com destaque para Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Qadsiah.