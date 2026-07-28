Ahmetcan Kaplan não vai para o NEC, segundo informou a Voetbal International. O clube de Nijmegen estava em negociação com o Ajax, mas considera o valor pedido alto demais.

Nos últimos dias, parecia que finalmente haveria um avanço nas negociações. Ajax e NEC haviam encontrado uma fórmula para fechar o acordo.

Mesmo assim, no último momento surgiu um problema, segundo a VI. A notícia é um duro golpe para o próprio Kaplan, que queria voltar ao NEC.

Na última temporada, Kaplan atuou por empréstimo pelo clube de Nijmegen. Ao todo, ele disputou 30 partidas pelo NEC. Marcou dois gols.

O turco tem contrato com o clube de Amsterdã até meados de 2027. Segundo o Transfermarkt, ele tem valor de mercado de 7 milhões de euros.











