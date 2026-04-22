O Napoli dá as boas-vindas a David Neres, de volta aos treinos após três meses

David Neres está dando grandes passos na sua recuperação. O atacante do Napoli foi operado no tornozelo há quase três meses, mas já voltou aos treinos.

A excelente temporada de Neres foi brutalmente interrompida em 14 de janeiro, quando ele sofreu uma lesão no tornozelo durante a partida do campeonato contra o Parma. A lesão foi mais grave do que se pensava inicialmente e uma cirurgia se mostrou necessária.

A ausência de Neres foi também um duro golpe para o Napoli, que o viu brilhar, antes da lesão, contra times como o Bologna (dois gols), o AC Milan (um gol), a Juventus (uma assistência) e a AS Roma (um gol).

Na terça-feira, Neres alcançou um belo marco em sua recuperação. O ex-jogador do Ajax voltou a pisar no campo de treino do Napoli 85 dias após a cirurgia.

A equipe médica do Napoli espera ter Neres pronto para jogar até o final da temporada e continuará acompanhando de perto sua evolução.

De qualquer forma, o retorno iminente de Neres é uma notícia muito bem-vinda para o Napoli, que, na época em que ele se lesionou, ainda estava na briga pelo scudetto.

Após meses de resultados irregulares, o título já está fora de alcance para o Napoli, que ocupa a terceira posição, mas na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, a equipe de Antonio Conte conta com uma vantagem de oito pontos sobre o quinto colocado, o Como.