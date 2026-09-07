O NAC viu o suficiente e demite o técnico Carl Hoefkens

O NAC encerrou com efeito imediato o vínculo com o técnico Carl Hoefkens. O clube anunciou isso nesta segunda-feira.

Em um comunicado conjunto do diretor técnico Peter Maas e do diretor-geral Remco Oversier, apoiado por unanimidade por todo o Conselho de Supervisão, o NAC registrou: “Neste verão, foi feita uma avaliação extensa com Hoefkens. Infelizmente, alguns pontos de melhoria dessa avaliação não foram concretizados, o que faz com que o NAC se veja obrigado a tomar esta decisão agora”.

Rebaixado, o NAC teve um início de temporada irregular na Keuken Kampioen Divisie. Depois das vitórias sobre TOP Oss e Jong Ajax, empatou com o Roda JC e perdeu para VVV-Venlo e RKC Waalwijk. Na última sexta-feira, o NAC foi derrotado por 4 a 2 pelo RKC, depois de Leo Greiml ter sido expulso ainda no primeiro tempo.

Após o rebaixamento, o clube de Breda não sabia de imediato se queria seguir com Hoefkens. Por outro lado, o treinador belga também tinha suas dúvidas. Depois de uma semana e meia, o NAC acabou informando que, após uma avaliação intensa e honesta com a diretoria e Hoefkens, foi decidido que as partes seguiriam juntas.

“O NAC é um clube muito importante para mim”, reagiu Hoefkens na época aos canais oficiais do clube. “Eu me sinto em casa aqui. Entrei com convicção na aventura no NAC há dois anos e tenho a sensação de que ainda estou bem no meio dela. O NAC é um clube que transborda ambição e onde, na minha opinião, cada vez mais passos à frente estão sendo dados.”

Cinco jogos depois do início da nova temporada, o treinador belga acabou mesmo demitido. Até a apresentação de um novo técnico, os auxiliares Serdal Güvenc e Michael Dingsdag assumirão conjuntamente o comando interinamente.

O NAC volta a campo na próxima sexta-feira, em casa, contra o lanterna Jong FC Utrecht, que ainda não somou nenhum ponto. Mais tarde neste mês, a equipe ainda terá pela frente duelos com De Graafschap (fora) e FC Eindhoven (em casa).