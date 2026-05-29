O NAC quer contratar para Breda o atacante que marcou 33 gols na Eredivisie

O NAC está seriamente interessado em Paul Gladon, segundo informa a revista Voetbal International. O clube está em busca de gols e está tentando contratar o atacante, que está sem contrato.

Gladon jogou na última temporada pelo Fortuna Sittard, onde seu contrato expira em 30 de junho. O atacante ficou em segundo plano em relação a Kaj Sierhuis, mas ainda assim foi valioso para o time de Limburgo.

Em 31 partidas da VriendenLoterij Eredivisie, Gladon marcou cinco gols. Ele também deu uma assistência em um gol do Fortuna.

Carl Hoefkens, o técnico do NAC, decidiu esta semana permanecer em Breda, apesar do rebaixamento para a Keuken Kampioen Divisie.

O belga recusou uma oferta muito lucrativa do OH Leuven para permanecer no NAC, mas impôs uma condição clara: o clube deve adicionar um artilheiro comprovado ao elenco.

Ao longo de sua carreira, além do Fortuna, Gladon jogou, entre outros, pelo FC Emmen, FC Groningen, Heracles Almelo, Willem II, Sparta Rotterdam e FC Dordrecht. No total, ele marcou 33 gols na Eredivisie ao longo de sua carreira.



