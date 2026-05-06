O NAC Breda reage imediatamente à saída de Pierre van Hooijdonk: “Há uma grande…”

O NAC Breda se pronunciou na quarta-feira sobre a decisão de Pierre van Hooijdonk de deixar o cargo de consultor do clube. No site do NAC, pode-se ler que o clube “lamenta” a decisão, mas, ao mesmo tempo, a considera “corajosa”.

A posição de Van Hooijdonk como consultor técnico do NAC havia se tornado praticamente insustentável, após toda a comoção gerada em torno de seu possível envolvimento suspeito na transferência de seu filho, Sydney van Hooijdonk, para o Estrela Amadora. O NAC instaurou uma investigação independente, enquanto os torcedores se manifestavam veementemente contra o ex-atacante, tanto no Estádio Rat Verlegh quanto na arquibancada visitante do FC Utrecht.

Na manhã de quarta-feira, ele mesmo decidiu se demitir com efeito imediato. “Há uma grande decepção com a decisão, considerando o profundo conhecimento do assunto e a rede de contatos de Pierre van Hooijdonk”, informou o presidente Henk van Koeveringe, em nome do Conselho Fiscal, em um comunicado.

“Durante o desempenho de suas funções, sempre trabalhamos juntos com transparência e uma atitude crítica saudável. Ao mesmo tempo, consideramos que é uma decisão corajosa, que merece elogios. Afinal, ela foi tomada tendo em mente, acima de tudo, o interesse do clube”, afirmou Van Koeveringe.

Reação de Van Hooijdonk

No início do dia, o próprio Van Hooijdonk explicou sua decisão. “Apesar da confiança que sinto por parte da STAK, do Conselho Fiscal e da diretoria, a agitação e o clima atual me levaram à conclusão de que, mesmo agora, o melhor é agir no interesse do NAC. Por isso, decidi me afastar da minha função de consultor.”

Apesar disso, ele mantém a convicção de que não tem nada a ver com a saída sem custo de transferência de seu filho Sydney. “Tomo esta decisão sabendo que sempre agi de acordo com minha consciência e honra, no interesse do NAC”, afirmou Van Hooijdonk.

No último domingo, no programa “NOS Studio Voetbal”, ele admitiu que, quando o NAC contratou o Sydney em janeiro de 2025, teria sido melhor dar um passo atrás. “Isso nunca me foi pedido e nunca foi discutido. E, por isso, podemos dizer que talvez tivesse sido necessário, para deixar tudo claro para todos. Isso elimina as especulações”, declarou ele.