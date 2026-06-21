O Milan não exerce a opção de compra, mas Fullkrug permanece na Série A

A passagem de Niclas Fullkrug pelo Milan já chegou ao fim. O atacante alemão, que chegou em janeiro passado vindo do West Ham, não terá seu contrato renovado pelos rossoneri, apesar de a opção de compra ter sido fixada em um valor modesto, inferior a 5 milhões de euros.

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Fullkrug deixa, assim, Milão após apenas meia temporada, durante a qual somou 20 partidas no campeonato, sendo apenas 3 como titular, e marcou um único gol, decisivo, no San Siro, contra o Lecce. O futuro do centroavante alemão, porém, ainda pode estar na Série A, já que o Venezia está de olho nele.