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Fullkrug Napoli Milan Serie AGetty Images

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O Milan não exerce a opção de compra, mas Fullkrug permanece na Série A

Mercado da bola
Milan

A passagem de Niclas Fullkrug pelo Milan já chegou ao fim. O atacante alemão, que chegou em janeiro passado vindo do West Ham, não terá seu contrato renovado pelos rossoneri, apesar de a opção de compra ter sido fixada em um valor modesto, inferior a 5 milhões de euros. 

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Fullkrug deixa, assim, Milão após apenas meia temporada, durante a qual somou 20 partidas no campeonato, sendo apenas 3 como titular, e marcou um único gol, decisivo, no San Siro, contra o Lecce. O futuro do centroavante alemão, porém, ainda pode estar na Série A, já que o Venezia está de olho nele.

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