O internacional marroquino Zakaria El Ouahdi entrou no radar do Milan, depois que o clube italiano o colocou entre os principais candidatos a reforçar a posição de lateral-direito durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornalista italiano especializado no mercado de transferências Gianluca Di Marzio, o Milan estuda a contratação do defensor do Genk, da Bélgica, para compensar a saída de Athekame, que está perto de se transferir para o Olympique de Lyon.

O nome do lateral marroquino, nascido em 2001, já havia sido associado anteriormente a uma transferência para o PSV Eindhoven, da Holanda, depois que vários relatos apontaram o desejo do técnico Peter Bosz de contratá-lo durante a atual janela.

O Genk avalia seu jogador marroquino entre 13 e 15 milhões de euros, valor ao qual o clube belga se mantém firme, e não parece disposto a abrir mão de El Ouahdi.

Apesar de o Milan ainda não ter apresentado nenhuma proposta oficial, o interesse pelo jogador parece real, e El Ouahdi pode se tornar o segundo grande destaque do Genk a se transferir para um dos grandes da Europa neste verão, após a saída do talento grego Konstantinos Karetsas para o Borussia Dortmund em uma negociação que chegou a cerca de 35 milhões de euros.