Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
SOCCER EL 1/16 FINAL GENK VS FREIBURGAFP

Traduzido por

O Milan completará o último passo? Genk define o preço de El Ouahdi

Mercado da bola
Z. El Ouahdi
Milan
Genk
Marrocos
Itália
Bélgica

O internacional marroquino Zakaria El Ouahdi entrou no radar do Milan, depois que o clube italiano o colocou entre os principais candidatos a reforçar a posição de lateral-direito durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornalista italiano especializado no mercado de transferências Gianluca Di Marzio, o Milan estuda a contratação do defensor do Genk, da Bélgica, para compensar a saída de Athekame, que está perto de se transferir para o Olympique de Lyon.

O nome do lateral marroquino, nascido em 2001, já havia sido associado anteriormente a uma transferência para o PSV Eindhoven, da Holanda, depois que vários relatos apontaram o desejo do técnico Peter Bosz de contratá-lo durante a atual janela.

O Genk avalia seu jogador marroquino entre 13 e 15 milhões de euros, valor ao qual o clube belga se mantém firme, e não parece disposto a abrir mão de El Ouahdi.

Apesar de o Milan ainda não ter apresentado nenhuma proposta oficial, o interesse pelo jogador parece real, e El Ouahdi pode se tornar o segundo grande destaque do Genk a se transferir para um dos grandes da Europa neste verão, após a saída do talento grego Konstantinos Karetsas para o Borussia Dortmund em uma negociação que chegou a cerca de 35 milhões de euros.

Amistosos de clubes
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Milan crest
Milan
MIL
Campeonato Belga
Genk crest
Genk
GNK
Westerlo crest
Westerlo
WES

Leia também: Mourinho abre a caixa-preta: a guerra do Barcelona e o espião do vestiário

    Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google