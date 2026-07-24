Na Suíça e na Áustria, vários meios acompanharam em direto a conferência de imprensa na manhã de sexta-feira, em Frankfurt am Main; também em Inglaterra, antiga pátria de eleição de Klopp, a imprensa esteve muito atenta. A maior agitação foi provocada pelo aviso de Klopp: "Se se portarem mal e não deixarem a minha família em paz, vou-me embora!"

O Tagesanzeiger, da Suíça, titulou: "Klopp ataca eventuais resmungões." O Daily Mail, em Inglaterra, recordou durante a conferência de imprensa da "lenda do Liverpool" a discussão em torno das fotos de Julian Nagelsmann com a mulher, Lena Wurzenberger, no estágio da equipa em Winston-Salem.

Jürgen Klopp como novo selecionador: "Messias ou mero cosmético"

A BBC já perguntava: "Messias ou mero cosmético? Klopp tem de convencer os céticos na reconstrução da Alemanha." O futebol alemão teria mergulhado numa "profunda crise de identidade" após a estrondosa eliminação no Mundial diante do Paraguai: "Apenas três semanas depois, Klopp foi encarregado de apanhar os cacos e restaurar a outrora famosa mentalidade vencedora do país."

Também no país do campeão do mundo os meios de comunicação veem Klopp como esperança para o futebol alemão. "Todos os olhares estão agora voltados para Klopp. A sua capacidade para construir equipas competitivas é a grande esperança de uma Alemanha que trabalha para recuperar o prestígio perdido e voltar a lutar pelos grandes títulos", escreveu o jornal desportivo espanhol Marca.

Jürgen Klopp vai ser selecionador: mais reações da imprensa

The Telegraph: "Jürgen Klopp ameaça demitir-se do cargo na Alemanha no dia da sua apresentação. O antigo treinador do Liverpool faz um ultimato ao encerrar a sua pausa de dois anos como treinador com um contrato de 6 milhões de libras por ano."

Liverpool Echo: "Jürgen Klopp envia uma mensagem clara depois de confirmada a sua contratação como selecionador. O antigo treinador do Liverpool avisa que abandonará o novo cargo caso a sua família seja pressionada pelos meios de comunicação."

The Sun: "Aviso contundente de Klopp: 'Deixem a minha família em paz'. Jura largar o cargo caso haja críticas abaixo da cintura. Estabelece limites claros aos adeptos e aos media após o desastre no Mundial."

L'Équipe: "Aos 59 anos, Klopp viverá pela primeira vez na carreira o quotidiano de um selecionador, com a pesada responsabilidade de dar novo fôlego a um tetracampeão do mundo a quem faltam resultados. A obra parece gigantesca."

Gazzetta dello Sport: "Oficial: Klopp é o novo selecionador. Mas avisa: 'Sem ataques pessoais, caso contrário vou-me embora.'"

Der Standard: "Era uma questão de tempo, e o tempo é agora. Na manhã de sexta-feira, Jürgen Klopp foi apresentado como novo selecionador da seleção alemã, e o segredo mais mal guardado do futebol mundial foi finalmente revelado."

Krone: "Recado claro! As primeiras palavras de Jürgen Klopp como selecionador da Alemanha foram de peso. A tarefa é uma grande honra para ele, disse o técnico de 59 anos, mas deixou logo claro: 'No dia em que vocês já não quiserem que eu faça o trabalho, digam-no. E eu vou-me embora. Sem indemnização.' Mas não é apenas esta condição que está a ser imposta."





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