"O melhor da África": Sundowns surpreende Mendy após choque das confederações

O clube sul-africano Mamelodi Sundowns surpreendeu o senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli saudita, após conseguir vencer sua equipe pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela Copa Intercontinental de Clubes, num confronto que teve o predomínio do time sul-africano, que decidiu o duelo a seu favor.

Após o apito final, Mendy falou sobre o nível apresentado pelo Sundowns durante a partida, reconhecendo a força da equipe e sua capacidade de apresentar um futebol de destaque, apesar de o Al-Ahli aspirar a sair com um resultado diferente do confronto que aconteceu na África do Sul.

Mendy disse em declarações à televisão após a partida: "O Sundowns é o melhor time da África, sem dúvida", num claro elogio do goleiro senegalês ao nível apresentado pelo time sul-africano diante do Al-Ahli, depois de encontrar dificuldade em conter seu perigo durante o duelo.

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E o goleiro do Al-Ahli acrescentou: "O Sundowns é um dos melhores times contra os quais já joguei", afirmando que o confronto foi diante de um adversário que possui grandes qualidades técnicas e merece o elogio pelo que apresentou dentro de campo diante do time saudita.

Vale lembrar que o Sundowns conquistou o título da Copa da África, Ásia e Pacífico, que classifica para a próxima fase da Copa Intercontinental.

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