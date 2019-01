O melhor Benzema que o Real Madrid já viu

O francês é confirmado como o líder da equipe espanhol com a brilhante atuação contra o Espanyol em uma notável vitória por 4 a 2

OPINIÃO

O Real Madrid está de volta, e temos dito isso há tempos. Especialmente, após as vitórias contra o Sevilla e Girona. Mas desde a primeira semana de janeiro, com os contratempos diante o Villarreal e Real Sociedad, a equipe comandada por Santiago Solari está em clara progressão. E o que é mais importante para os interesses do Real, é o nível que sugere que o elenco irá competir por títulos. A La Liga se tornou um campeonato complicado, já que o Barcelona não tira o pé do acelerador, mas seguindo com as atuações, um Real Madrid muito mais reconhecível poderá ser vislumbrado pelos fãs. Onde isso irá parar? Na vitória, por 4 a 2, contra o Espanyol, a equipe entrou em campo para atestar.

A possível lesão de Ramos e a expulsão de Varane, não foram suficientes para apagar a atuação de Karim Benzema. Qualquer uma dessas circunstâncias, se ocorridas há dois meses, teriam resultado em um colapso nos bastidores dos blancos. Porém, não mais. O Real Madrid voltou a definir o estilo de jogo extremamente completo: Sergio Ramos é sólido na defesa como um gigante, já no setor de meio campo, Luka Modric segue em seu melhor nível do ano. Por fim, um ataque preciso, graças a Benzema.

O que provavelmente pode ser injusto, é que ainda há resistência para coroar Karim Benzema como o líder do Real Madrid nesta temporada. Sem Cristiano Ronaldo, o francês herdou a responsabilidade no ataque, não somente de gols, mas também em drible, passes, desmarques. O francês marcou mais gols do que o habitual, 15 somente nesta temporada e uma liderança que antes nunca poderia ser imaginada. É o melhor Benzema que o Real Madrid já viu durante os quase dez anos de vínculo entre ambas as partes. Embora, Santiago Solari não tenha dito isto na coletiva de imprensa, no último sábado (26).

E, talvez contra o Espanyol, Benzema assinou um dos seus jogos mais brilhantes com o Real. É verdade que a boa atuação no meio da La Liga não é uma daquelas dignas de Bola de Ouro, mas a partida contra o Espanyol foi uma exposição digna de elogios, marcou dois gols e deixou uma coleção inteira de detalhes com valor incalculável: passes, chutes, oportunidades criadas... Karim Benzema foi o jogador do duelo. É o líder do Real Madrid.