O Barcelona entrou na busca por um novo atacante durante a atual janela de transferências, de olho em um dos nomes mais promissores da Premier League, mas o Manchester United tomou uma decisão rápida e fechou as portas a qualquer tentativa de negociação envolvendo seu atacante esloveno Benjamin Sesko.

De acordo com o que revelou o site “CaughtOffside”, a diretoria do Barcelona incluiu Sisko na lista de opções alternativas caso fracassem os esforços para contratar o atacante argentino Julián Álvarez, que é o principal alvo do clube catalão para reforçar o ataque.

Álvarez continua sendo a opção preferida do Barcelona, mas chegar a um acordo com o Atlético de Madrid parece uma tarefa extremamente complicada, já que o clube espanhol se apega ao seu astro argentino e se recusa a cedê-lo, a não ser por uma oferta financeira gigantesca que o Barcelona talvez tenha dificuldade em arcar no momento.

Essa complexidade levou a diretoria do Barcelona a estudar outras opções no mercado de transferências, e era natural que o nome de Benjamin Cesc se destacasse, depois de ter chamado a atenção durante sua primeira temporada com a camisa do Manchester United.

No entanto, a resposta vinda de Old Trafford foi clara e categórica. O Manchester United não tem qualquer intenção de vender o jogador, apesar das consultas que o clube recebeu de alguns intermediários sobre a possibilidade de negociar sua contratação.

Essa posição se insere no contexto da grande confiança que o clube deposita em Sisko, já que o técnico Michael Carrick o considera um dos pilares fundamentais de seu projeto técnico de longo prazo no Manchester United.

O clube inglês havia investido quantias significativas para contratar o atacante esloveno, vindo do Leipzig, e, após o desempenho que ele apresentou durante sua primeira temporada, a diretoria ficou convencida de sua capacidade de liderar o ataque da equipe por muitos anos.

Por esse motivo, o Manchester United classifica Cisko na categoria de jogadores “intocáveis” e, no momento, não coloca a opção de vendê-lo em discussão.

Durante a temporada atual, Cisko disputou 30 partidas em diversas competições, totalizando 1.635 minutos em campo, marcou 11 gols e deu uma assistência. Além disso, ele chutou 51 vezes a gol, sendo que 34 desses chutes acertaram a trave ou a rede.

As movimentações do Manchester United no mercado de transferências confirmam o grau de confiança que o jogador inspira, já que o clube busca um atacante adicional para apoiar Sisko e dar-lhe mais apoio ofensivo, e não para encontrar um substituto para ele.

A importância do atacante esloveno dentro da equipe aumenta com a saída de Rasmus Højlund, além da incerteza que cerca o futuro de Joshua Zirkzee, o que torna a ideia de abrir mão de Sisko algo impensável, pois isso forçaria o clube a reconstruir completamente seu ataque.

Por sua vez, o jogador não demonstra qualquer desejo de sair, já que relatos indicam que Sisco se sente à vontade em Old Trafford, gosta de trabalhar sob o comando de Michael Carrick e não pensa em embarcar em uma nova experiência no momento.

Com base nisso, o interesse do Barcelona parece mais uma simples observação e admiração pelo potencial do jogador do que uma tentativa concreta que possa evoluir para uma negociação de transferência.

Diante da postura firme do Manchester United, não há indícios de que as negociações possam ser iniciadas, o que torna o futuro de Benjamin Císco definido por enquanto, com a continuidade de sua trajetória em Old Trafford como um dos principais elementos da equipe para o futuro.