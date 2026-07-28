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Bart DHanis

Traduzido por

O Manchester United dá um sinal muito claro a Joshua Zirkzee

Mercado da bola
Manchester United

Joshua Zirkzee deverá acabar por deixar o Manchester United neste verão. O avançado foi oferecido pelo seu clube à Juventus e ao Como, segundo informa Nicolò Schira.

Zirkzee chegou há dois verões vindo do Bologna, de Itália. Na altura, o gigante inglês pagou pouco mais de 40 milhões de euros pelo avançado.

No Manchester United, nunca conseguiu afirmar-se por completo. Após 75 jogos, soma 9 golos e 4 assistências. Também não conseguiu conquistar qualquer título pelo clube.

Entretanto, o Manchester United já conta com Benjamin Sesko e Matheus Cunha, dois avançados que têm preferência sobre Zirkzee, pelo que ele pode sair.

O Manchester United ofereceu-o ao Como e à Juventus. Com o primeiro desses clubes, poderá disputar a Champions League. Na Juventus, poderá jogar na Liga Europa.

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Zirkzee ainda impressionou no passado sábado, no jogo de preparação do Manchester United frente ao BK Rosenborg. O avançado de 25 anos deixou para trás dois jogadores e também o guarda-redes, antes de finalizar com calma.

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