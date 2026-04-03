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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

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O Manchester City faz o possível para manter seu craque

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Real Madrid
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Rodri
Espanha

Ainda não se sabe se o craque Rodri continuará vestindo a camisa do Manchester City após esta temporada. O experiente meio-campista não descarta a possibilidade de deixar o clube no próximo verão. O City já fez uma última tentativa para manter o espanhol no time.

Os Citizens tiveram que ficar sem Rodri por um longo período devido a uma grave lesão no joelho e a algumas lesões recentes. Ultimamente, porém, ele vem melhorando cada vez mais e o meio-campista está voltando a ser importante para a equipe.

Recentemente, o espanhol de 29 anos foi associado ao Real Madrid, e ele não descartou totalmente essa possibilidade. “O fato de eu ter jogado pelo Atlético de Madrid não me impede de jogar pelo Real Madrid. Outros também deram esse passo, e não se pode recusar os melhores clubes do mundo; eu gostaria de voltar para a Espanha.”

De acordo com o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, o Man City fez agora uma nova proposta de contrato ao jogador, numa tentativa de mantê-lo. Isso deve trazer mais clareza sobre o seu futuro, embora continue a existir a possibilidade de ele sair por uma quantia considerável.

Romano informou através de sua conta no X que a decisão final cabe a Rodri e sua família. Caso ele recuse a nova oferta, o clube inglês exigirá uma quantia considerável para liberá-lo neste verão. Outra opção é que ele saia sem custo de transferência quando seu contrato expirar no verão de 2027.

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Rodri é um dos pilares da equipe de Pep Guardiola. Até agora, ele disputou 293 partidas pelo City, nas quais marcou 28 gols e deu 32 assistências. Além disso, conquistou doze títulos diferentes com o clube. Com seu único gol na final da Liga dos Campeões da temporada 2022/23 contra a Inter, ele também garantiu ao Man City seu primeiro troféu da Liga dos Campeões.

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