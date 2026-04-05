O Manchester City e o Chelsea tiveram sorteios muito favoráveis para as semifinais da FA Cup

Logo após a vitória do Leeds United sobre o West Ham United na Copa da Inglaterra, foi realizado o sorteio das semifinais da FA Cup. O Manchester City e o Chelsea, os dois principais favoritos ao título da competição nacional, não se enfrentarão.

O Leeds venceu no domingo, após uma partida espetacular, nos pênaltis contra o West Ham. A equipe, que conta com jogadores como Joël Piroe e Pascal Struijk, foi sorteada para enfrentar o Chelsea, que um dia antes, em parte graças a um gol de Jorrel Hato, não deu chances ao clube da League One, Port Vale (7 a 0).

O Chelsea é o favorito à partida, mas os Blues estão avisados. No campeonato, o Chelsea não passou de um empate em 2 a 2 em casa contra o Leeds, que em dezembro se mostrou até mesmo superior aos londrinos: 3 a 1.

O Manchester City teve, no papel, a partida mais difícil das quartas de final, com um jogo em casa contra o Liverpool. Apesar de um início promissor dos Reds, os jogadores de Pep Guardiola acabaram por dominá-los (4 a 0). Erling Braut Haaland marcou um hat-trick.

O City agora enfrenta uma semifinal contra o Southampton, clube da Championship. O The Saints causou uma enorme sensação no sábado ao derrotar em casa o Arsenal, que está a caminho do título do campeonato inglês. Contra todas as expectativas, o placar foi de 2 a 1.

As semifinais serão disputadas no fim de semana de 25/26 de abril. Ambos os jogos serão disputados em Wembley.

Sorteio das semifinais da FA Cup:

Chelsea - Leeds United

Manchester City - Southampton