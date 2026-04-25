O Manchester City chega à final da FA Cup após gols no final da partida contra o valente Southampton

O Manchester City classificou-se para a final da FA Cup após uma emocionante semifinal contra o Southampton. O Southampton, clube da Championship, resistiu muito bem e abriu o placar a quinze minutos do fim, mas o City reagiu rapidamente com gols de Jérémy Doku e Nico González: 2 a 1. O City disputará a final contra o vencedor da outra semifinal, que será disputada entre Chelsea e Leeds United.

O Man City, com Tijjani Reijnders e Nathan Aké no time titular, teve um primeiro tempo abaixo do esperado. O início foi promissor, quando Reijnders (em posição de impedimento) acertou a trave em um rebote e causou grande agitação nas arquibancadas.

O Southampton reagiu com um aviso extremamente sério. Leo Scienza chutou com excelência e causou êxtase total entre os torcedores do Southampton, que ficaram desiludidos quando se constatou que havia impedimento.

No restante do primeiro tempo, o City teve a posse de bola, sem fazer muito com ela. Devido às muitas mudanças na equipe, o time do técnico Pep Guardiola não parecia estar entrosado, e o Southampton se manteve firme com sua excelente organização defensiva.

O segundo tempo foi mais espetacular e começou com uma ótima chance para o lateral-direito Tom Fellows, que podia escolher entre passar para Scienza ou chutar ele mesmo. Fellows hesitou demais e acabou vendo a bola ser afastada de seus pés.

O City buscou o ataque com mais ênfase, mas a sorte não estava do lado do time de ponta. Assim, Reijnders viu seu chute ser defendido em um momento crucial e, pouco depois, uma nova tentativa do jogador da seleção holandesa passou a centímetros do lado errado da trave.

Omar Marmoush e o ex-jogador do PSV Savinho também não conseguiram abrir o placar para o The Citizens, que, além disso, se viu em sérios apuros quando, a quinze minutos do fim, o placar passou repentinamente para 0 a 1. O internacional irlandês Finn Azaz chutou a bola com efeito da entrada da área, mandando-a no ângulo superior.

Para grande decepção dos milhares de torcedores do Saints que viajaram para acompanhar o time, o City empatou rapidamente com Doku, que marcou com um pouco de sorte e a ajuda de algumas pernas do Southampton. Pouco depois, Nico fez o Wembley explodir com um chute de longe que entrou de forma fantástica: 2 a 1.