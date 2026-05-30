O Liverpool se pronuncia rapidamente após a demissão de Arne Slot

Arne Slot não é mais o técnico do Liverpool, conforme confirmou o clube inglês na tarde de sábado, após as notícias divulgadas anteriormente por Fabrizio Romano. Em um comunicado detalhado, o clube agradece ao holandês pelas duas últimas temporadas.

“É evidente que esta foi uma decisão difícil para nós como clube”, pode-se ler no comunicado. “A contribuição que Arne deu ao Liverpool FC durante o tempo em que esteve conosco foi grande, valiosa e – o mais importante tanto para os torcedores quanto para nós mesmos – bem-sucedida.”

“Nosso apreço por tudo o que ele conquistou não poderia ser maior, especialmente porque isso foi sustentado por sua ética de trabalho, dedicação e expertise, com as quais ele demonstrou ser um técnico de primeira linha. Desde o primeiro momento em que conhecemos Arne, ficou claro que ele é alguém que não apenas aceita a responsabilidade, mas a abraça.”

“Isso ficou evidente quando ele assumiu o cargo de treinador principal, ao nos levar ao título da Premier League e também durante a última temporada, na qual teve de lidar com os desafios e a pressão necessários. Ao mesmo tempo, chegamos juntos à conclusão de que uma mudança é necessária para continuar a impulsionar o clube. Mais uma vez: esta não é uma decisão que tomamos levianamente – muito pelo contrário.”

“Queremos aproveitar esta oportunidade para expressar nosso apreço por Arne, que sempre ocupará um lugar especial na história deste clube como o treinador que conquistou o 20º título nacional do Liverpool. Essa conquista – ainda mais impressionante por ter sido alcançada em sua primeira temporada – foi o resultado de um excelente trabalho de treinamento e liderança, dia após dia.”

“Além disso, ele ajudou o clube a atravessar um dos períodos mais difíceis que se pode imaginar, após a perda de Diogo. A compaixão e a humanidade que demonstrou naquele momento dizem muito sobre ele como pessoa. Desejamos, portanto, tudo de bom a Arne no prosseguimento de sua carreira como treinador e esperamos que ele também tenha sucesso nessa nova etapa.”

“Fazemos isso sabendo que seu legado no Liverpool está sólido e que, nos próximos anos, só ganhará ainda mais significado. Apesar disso, chegamos à conclusão de que o desenvolvimento da equipe será melhor servido por um novo rumo. Isso não diminui o trabalho que Arne realizou aqui, nem o respeito que temos por ele. Também não é um julgamento sobre suas qualidades, mas uma escolha por uma abordagem diferente.”

“Arne parte com a nossa gratidão, com um título da Premier League em seu nome e com a certeza de que ele e sua família serão sempre bem-vindos em Anfield.”