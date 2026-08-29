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O ligamento cruzado atinge um astro marroquino nos gramados do Golfo

Al-Shamal
Stars League
M. Hrimat
Catar
Marrocos

O clube catariano Al-Shamal anunciou neste sábado que o seu jogador marroquino Mohamed Rabie Hrimat sofreu uma ruptura do ligamento cruzado.

Hrimat se lesionou durante o duelo entre o Al-Shamal e o Al-Gharafa, pela segunda rodada do Campeonato Catariano, que terminou com a vitória do Al-Shamal por 3 a 1.

O Al-Shamal informou, por meio do seu site oficial, que os exames médicos confirmaram a ruptura do ligamento cruzado de Hrimat.

O clube catariano acrescentou: "O jogador marroquino será submetido a uma cirurgia, e depois disso será definida a data do seu retorno aos gramados".

Hrimat, de 32 anos, havia se juntado às fileiras do Al-Shamal na atual janela de transferências de verão, vindo do Fer Royal, sendo que o seu contrato com o clube catariano se estende até o verão de 2028.

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ALS
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Hrimat chamou fortemente a atenção após o seu brilho com a seleção do Marrocos na Copa Árabe 2025, que terminou com a conquista do título por Marrocos no Catar.

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