O León mexicano envia mensagem a Messi após o abraço surpresa

O clube mexicano León enviou uma mensagem especial ao craque argentino Lionel Messi, após a partida entre a equipe e o Inter Miami dos Estados Unidos, na Leagues Cup, que teve um momento emocionante entre o astro da albiceleste e o zagueiro do León, o colombiano Yohan Romaña.

O León publicou, em sua conta oficial no site "X", uma foto do abraço entre Romaña e Messi durante a partida, e escreveu: "Este abraço, do León, de todos e do futebol, é seu, querido Lionel. Respeito e carinho".

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A mensagem veio após a partida que terminou com a vitória do León por 3 a 2 sobre o Inter Miami, dando adeus à equipe americana nas competições da Leagues Cup.

O confronto marcou o retorno de Messi aos gramados, após a morte de seu pai Jorge Messi dias antes. O jogador entrou como reserva no segundo tempo.

O abraço aconteceu durante uma disputa de bola, quando Romaña interveio para parar o craque argentino, antes de abraçá-lo e erguê-lo do campo, num lance que gerou grande repercussão e se transformou rapidamente em um dos momentos mais marcantes da partida, no qual o jogador do León expressou sua solidariedade a Messi após sua dolorosa perda.



