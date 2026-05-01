"O jovem talento do Ajax, Jorthy Mokio, vai mudar de seleção e tem como objetivo participar da Copa do Mundo"

Jorthy Mokio, natural de Ghent, quer disputar a Copa do Mundo pela República Democrática do Congo, segundo afirma o jornalista especializado em transferências Sacha Tavolieri. Até agora, o meio-campista de 18 anos do Ajax disputou uma partida pela seleção belga.

Segundo o belga Tavolieri, Mokio está ansioso para participar da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Por esse motivo, o jovem canhoto decidiu representar a partir de agora a República Democrática do Congo. Sua decisão seria definitiva.

Mokio jogou dois minutos pela seleção belga em março de 2025. Posteriormente, o grande talento atuou principalmente em partidas internacionais pela seleção juvenil da Bélgica e disputou a Copa do Mundo Sub-17.

Mokio é o próximo jogador do Ajax nascido na Bélgica, mas que opta por outra nacionalidade no futebol. Anteriormente, Rayane Bounida mudou para o Marrocos.

De qualquer forma, a Bélgica tem cada vez menos sucesso em reter os grandes talentos. Vários jogadores de ponta em potencial precederam Mokio e Bounida.

Bilal El Khannouss (Marrocos), Konstantinos Karetsas (Grécia), Chemsdine Talbi (Marrocos), Ismael Saibari (Marrocos) e Noah Sadiki (Congo) são alguns exemplos dolorosos do passado recente.