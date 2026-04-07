O Jong Ajax sofreu uma dura derrota na segunda-feira de Páscoa na Keuken Kampioen Divisie, perdendo por nada menos que 6 a 1 para o Vitesse. Após a partida, o zagueiro Aaron Bouwman, visivelmente decepcionado, falou diante das câmeras da ESPN e chegou a uma conclusão dolorosa: isso não é suficiente para garantir uma vaga no time principal.

“Joguei muito mal”, começou Bouwman, que não precisou de muitas palavras para falar sobre seu desempenho. “Eu poderia dizer muito sobre isso, mas foi simplesmente ruim.”

Além disso, o jovem talento do Ajax não está satisfeito com o desempenho da equipe. “Isso não pode e não deve acontecer. Nos últimos três minutos do primeiro tempo, de repente levamos dois gols.”

“Depois, você marca o 3 a 1 no segundo tempo, mas leva outro gol logo em seguida. Foi tudo muito fácil”, concluiu o zagueiro.

Bouwman voltou a jogar depois de mais de um mês, mas afirma que a falta de ritmo não é desculpa para uma partida ruim. “Você sabe de antemão que esse jogo está chegando, então precisa simplesmente estar pronto.”

Após a pausa de inverno, Bouwman teve algumas oportunidades na equipe principal na posição de Josip Sutalo, mas, no momento, precisa se contentar com o papel de reserva. O jovem zagueiro mantém a esperança, embora veja o futuro sombrio por enquanto. “No fim das contas, minha chance vai surgir naturalmente, mas se eu me apresentar assim como hoje, isso não é bom o suficiente.”

Com a derrota por 6 a 1, o Jong Ajax caiu para a vigésima posição na Keuken Kampioen Divisie e voltou a ser o lanterna. O Jong Ajax está três pontos atrás do Helmond Sport e do TOP Oss (35).