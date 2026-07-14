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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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O jogador nº 7... O ex-jogador do Al-Ahli é a mais recente vítima do Al-Hilal

Mercado da bola
Al Hilal
Al-Ahli
Campeonato Saudita
A. Darisi
Arábia Saudita

"O Líder" continua seus preparativos para a nova temporada

O ex-jogador do Al-Ahli tornou-se a mais recente baixa do Al-Hilal, antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027, por decisão do seu técnico italiano, Simone Inzaghi.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o Al-Hilal concordou com a transferência de seu jogador Abdulkarim Darci para o Abha, por empréstimo até o final da próxima temporada.

O jornal explicou que o objetivo dessa transferência é dar ao jogador a oportunidade de ser titular na próxima temporada, já que ele não faz parte dos planos do técnico italiano Simone Inzaghi.

A saída de Darci ocorreu após uma única temporada desde que ele foi contratado durante a janela de transferências do verão passado, em uma transferência sem custos, após o término de seu contrato com seu antigo clube, o Al-Ahli, no final da temporada anterior.

Darcy tornou-se o sétimo jogador dispensado pelo Al-Hilal na nova temporada, seja por término de contrato ou por transferência para outros clubes.

Inzaghi já havia afastado o goleiro Ahmed Abu Rasin, o zagueiro Ali Al-Bulaihi e o atacante Abdullah Radif do elenco, enquanto o zagueiro espanhol Pablo Mari deixou o clube após o término de seu contrato, e Mohammed Al-Qahtani foi para o Al-Qadisiyah, além do atacante brasileiro Marcos Leonardo, que está prestes a se transferir para o Ajax de Amsterdã.

Vale lembrar que Darcy disputou 28 partidas pelo Al-Hilal na última temporada, totalizando 510 minutos, sem conseguir marcar ou dar assistência para nenhum gol.

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