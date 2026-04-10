O jogador do AZ é alvo de críticas: “Isso é, obviamente, inaceitável”

Maarten Wijffels não entende nada do atacante do AZ, Ro-Zangelo Daal. Foi o que afirmou o experiente jornalista na sexta-feira, no podcastAD Voetbal.

Leeroy Echteld queria, na verdade, começar a partida da Conference League do AZ contra o Shakhtar Donetsk (derrota por 3 a 0) com Daal no time titular.

No entanto, o atacante de 22 anos chegou atrasado e, por isso, teve que se contentar com um papel de reserva. Ibrahim Sadiq foi titular como ponta esquerda do time de Alkmaar nas quartas de final da Conference League.

Wijffels está extremamente insatisfeito com o AZ. “Anotei duas coisas no meu papel: Daal, idiota. E: tudo na final da copa.”

Ele não espera que o time de Alkmaar consiga reverter essa desvantagem no AFAS Stadion. O jornalista acha que, principalmente, Daal precisa se olhar no espelho.

Segundo Wijffels, o AZ ficou mais perigoso depois que ele entrou em campo. “Por isso: Daal, idiota. Isso está bem claro. Sven Mijnans também disse isso diante das câmeras depois do jogo. Como é possível chegar atrasado num dia de jogo como esse?”

“Isso é, naturalmente, inaceitável. Mijnans também indicou que eles conversaram sobre isso. Daal tem mais a oferecer do que Sadiq, isso fica claro nas laterais. O AZ poderia ter aproveitado isso na primeira parte”, conclui Wijffels.