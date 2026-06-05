O Inter paga dezenas de milhões e fecha sua segunda contratação do verão

O Inter contratou Aleksander Stankovic do Club Brugge, conforme informou o clube milanês através de seus canais oficiais. O Inter pagou 23 milhões de euros por seus serviços.

Filho da lenda do Inter, Dejan Stankovic, ele passou por toda a formação de base do clube, mas não conseguiu garantir uma vaga no time titular.

O Brugge, porém, apostou no sérvio no verão passado e pagou quase dez milhões de euros por ele. O zagueiro central evoluiu muito na Bélgica e agora retorna ao Inter.

O campeão da Itália havia, de fato, negociado uma cláusula de recompra na venda de Stankovic na temporada passada. Por isso, o Inter agora precisa pagar apenas 23 milhões de euros por ele.

No Brugge, ele disputou nada menos que 55 partidas na última temporada. O sérvio marcou nove gols atuando como zagueiro central. O Brugge, em parte graças aos seus esforços, sagrou-se campeão da Bélgica nesta temporada.

No início desta janela de transferências, o Inter já havia desembolsado 17 milhões de euros por Manuel Akanji, que veio do Manchester City.