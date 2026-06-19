O Inter oferece cinquenta milhões e espera apresentar em breve o substituto de Denzel Dumfries

O Inter está prestes a contratar Marco Palestra, segundo revelou o especialista em transferências Fabrizio Romano. Os milaneses apresentaram uma oferta de cinquenta milhões de euros pelo possível sucessor de Denzel Dumfries.

Agora que o jogador da seleção holandesa está deixando Milão, os dirigentes do I Nerazzurri precisam urgentemente encontrar um substituto adequado. E foi assim que chegaram a Palestra, zagueiro da Atalanta.

O zagueiro e meio-campista, de apenas 21 anos, está atualmente sob contrato com o clube de Bergamo, mas atuou nesta temporada por empréstimo pelo Cagliari. Em 37 partidas, ele marcou um gol e deu quatro assistências.

O lateral-direito passou pela base da Atalanta e disputou dezesseis partidas pelo time principal. No entanto, o zagueiro só conseguiu se destacar de verdade na última temporada.

Segundo Romano, o Inter e o Palestra chegaram a um acordo sobre as condições contratuais e os detalhes estão sendo finalizados. A transferência está, portanto, quase concluída.

Além disso, Palestra foi convocado no início deste ano pelo então técnico da seleção italiana, Gennaro Gattuso. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, ele fez sua estreia contra a Irlanda do Norte e também entrou como reserva contra a Bósnia.

No amistoso internacional contra Luxemburgo, há algumas semanas, ele também estava na delegação. No entanto, Palestra ficou no banco durante os noventa minutos.