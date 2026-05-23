O Hull City foi promovido à Premier League na tarde de sábado. A final dos play-offs parecia caminhar para um empate sem gols, mas, nos últimos instantes da partida, o Hull City conseguiu marcar: 1 a 0. Os Tigers retornam à primeira divisão após nove temporadas.

A preparação para esta partida foi agitada e espetacular devido ao “Spygate”, mas o primeiro tempo não foi nada disso. O Middlesbrough teve mais posse de bola, mas não conseguiu fazer muito com isso no ataque. Não houve grandes chances para nenhum dos lados, embora o meio-campista do Hull City, Mohamed Belloumi, tenha se destacado com um belo chute de longa distância.

Isso mudou nos minutos finais do primeiro tempo. Primeiro, o atacante do Hull City, Oliver McBurnie, teve uma grande chance: o escocês cabeceou um cruzamento preciso em direção ao gol de Solomon Brynn, mas viu sua tentativa bater na trave. Nos segundos finais antes do intervalo, o Middlesbrough também respondeu. David Strelec chutou de longe, mas sua tentativa passou rente à trave. Com o placar em 0 a 0, as duas equipes foram para o intervalo.

Mesmo após o intervalo, as grandes chances continuaram ausentes. Houve, porém, algumas oportunidades menores. Assim, o capitão do Middlesbrough, Dael Fry, cabeceou por cima do gol logo após o reinício. O Hull, na verdade, não passou de um chute fraco de Belloumi.

Porém, aos 80 minutos, a torcida se animou novamente quando o substituto Sontje Hansen — ex-jogador do Ajax e do NEC — ficou cara a cara com o goleiro do Hull. O holandês, porém, chutou a bola para fora, e a bandeira de impedimento foi levantada.

O Hull City também esteve perto de abrir o placar mais uma vez, quando Joe Gelhardt quase surpreendeu o goleiro com uma bela jogada de virada. Por muito tempo, parecia que o jogo terminaria em um empate sem gols, até que McBurnie levou os torcedores do Hull que viajaram para a partida ao delírio aos 5 minutos do segundo tempo.

O atacante reagiu com grande agilidade quando o goleiro do Middlesbrough soltou a bola e mandou o gol da vitória para o fundo da rede. Nos minutos restantes, o Hull não passou mais por dificuldades: a promoção era um fato para os Tigers.

Com isso, o Hull vive um sucesso sem precedentes. Na temporada passada, o time quase foi rebaixado. Além disso, nesta temporada, ficou apenas em “sexto” lugar.