O Hearts vive um dia fantástico com vitória no clássico no final da partida e derrota do Rangers FC

A quatro rodadas do fim da Premiership escocesa, o Hearts conquistou três pontos extremamente importantes na disputa pelo título nacional. Blair Spittal marcou o gol da vitória por 1 a 2 no clássico contra o Hibernian, que jogava com apenas nove jogadores, nos últimos instantes da partida. O líder Hearts está agora três pontos à frente do Celtic e quatro à frente do Rangers FC, que mais cedo no dia sofreu uma derrota surpreendente para o Motherwell (2 a 3). Daqui a oito dias, o Hearts recebe o Rangers.

Hibernian - Hearts 1-2

O clássico de Edimburgo começou, como esperado, bastante animado e, com menos de sete minutos de jogo, o Hearts já precisava correr atrás do placar, quando Martin Boyle cabeceou para o gol após um cruzamento preciso: 1 a 0.

Mais sete minutos depois, o Hearts teve sorte com um cartão vermelho para o goleiro do Hibs, Raphael Sallinger, que foi expulso após tocar na bola com as mãos fora da área.

Logo após o intervalo, os problemas do Hibernian aumentaram ainda mais, quando o ex-zagueiro do Borussia Dortmund, Felix Passlack, recebeu seu segundo cartão amarelo na partida. Aos 65 minutos, o Hearts finalmente empatou, embora para isso tenha precisado de um gol contra de Warren O’Hara.

Nos trinta minutos restantes, o Hearts deu tudo de si para garantir os três pontos cruciais, mas, apesar da vantagem numérica, o placar permaneceu 1 a 1 por um longo tempo. Aos 86 minutos, o gol finalmente saiu, quando Spittal acertou o canto curto e causou êxtase entre os torcedores que viajaram para acompanhar o time: 1 a 2.

Rangers FC - Motherwell 2-3

O Rangers entrou em campo cheio de confiança, após uma sequência de quatro vitórias consecutivas, mas, antes mesmo de completar meia hora de jogo, os problemas já eram grandes no Ibrox. Lukas Fadinger e Emmanuel Longelo garantiram o placar de 0 a 2 em apenas 25 minutos.

O Rangers precisava reagir e foi o que fez após o intervalo, com gols de Chermiti e Nicolas Raskin, restando então vinte minutos para o time tentar virar o placar. No entanto, isso não aconteceu e, aos 90 minutos, o Motherwell voltou a abrir vantagem com o segundo gol de Longelo: 2 a 3.