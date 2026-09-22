O atual campeão caiu por nocaute. A vitória do Brighton por 3 a 0 sobre o Arsenal não foi apenas uma surpresa, mas uma dura lição tática cujos números revelaram uma arma secreta que o Brighton se inspirou nos campos de rugby para aterrorizar a defesa dos Gunners e interromper sua sequência de vitórias consecutivas no início da temporada.

Os dados da partida disputada no sábado no Amex Stadium, publicados pelo jornal britânico "The Sun", revelaram que o protagonista da vitória arrasadora não foi um atacante, mas o goleiro holandês Bart Verbruggen, de 24 anos.

O goleiro, cujo nome esteve associado a uma transferência para o Bayern de Munique no último verão europeu, recusou-se a construir as jogadas desde a defesa e recorreu constantemente a passes longos diretos, aproveitando um ponto fraco fatal na defesa do Arsenal.

Verbruggen foi o eixo do plano montado pelo técnico Fabian Hürzeler, que virou a página de sua desavença e troca de farpas verbais com Mikel Arteta na temporada passada, e pediu a seus jogadores que recuperassem a bola o mais rápido possível e o mais próximo do gol do Arsenal.

As estatísticas indicam que o goleiro holandês completou 22 passes, a maioria deles em direção ao último terço ofensivo, enquanto amedrontou os zagueiros do Arsenal, Gabriel e Ezri Konsa, forçando-os a entrar em disputas aéreas perdidas durante toda a partida.

O primeiro gol revela o plano

O primeiro gol do Brighton, marcado com um chute foguete de longa distância de Pascal Groß, veio após um lance que resume toda a tática: Verbruggen dominou a bola e depois a lançou em profundidade diretamente para o lado direito, o setor que o Brighton mirou constantemente durante toda a partida para criar superioridade numérica.

Apesar de o Arsenal ser considerado um dos times mais fortes fisicamente da Premier League na disputa pela primeira e segunda bola, o Brighton conseguiu recuperar a bola rapidamente graças à superioridade numérica no corredor direito e ao aproveitamento de qualquer cabeceio malfeito da defesa do Arsenal.

Por esse motivo, Hürzeler pediu a seu lateral-direito Ferdi Kadıoğlu que avançasse constantemente e pressionasse os jogadores do Arsenal sem trégua.

Arteta admite: recebemos uma dura lição

Mikel Arteta admitiu que sua equipe foi vítima do estilo do Brighton na costa sul e disse, em declarações desanimadas após a partida: "Sinto uma grande decepção, foi uma dura lição para nós, e eles mereceram a vitória".

E acrescentou: "Temos que parabenizá-los por essa vitória. Existem alguns fundamentos essenciais no futebol — especialmente na Premier League — dos quais estivemos completamente distantes".

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E prosseguiu: "O problema esteve na quantidade de erros técnicos que cometemos e na falta de comprometimento com qualquer um dos princípios de jogo que devemos seguir, mas isso não vai diminuir as conquistas dos jogadores durante as últimas seis ou sete semanas desde a Copa do Mundo".