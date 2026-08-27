O astro inglês Raheem Sterling passou a estar ameaçado de pena de prisão após ser acusado de direção perigosa e de crimes relacionados a drogas, na sequência de um acidente de trânsito em uma via expressa.

O atacante, ex-Manchester City, Liverpool e Chelsea, foi preso em maio deste ano depois de ser filmado dirigindo sua Lamborghini, avaliada em 270 mil libras esterlinas, antes de colidir com as barreiras por volta das nove horas da manhã na via expressa M3, em Hampshire.

Sterling, de 31 anos, também foi acusado de não fornecer uma amostra após sua detenção, e deverá comparecer ao tribunal no dia 15 de setembro, segundo informou o jornal inglês "Telegraph".

Um porta-voz da polícia de Hampshire e da Ilha de Wight afirmou: "Raheem comparecerá ao tribunal no próximo mês para enfrentar acusações relacionadas a um acidente de trânsito na via expressa M3".

E acrescentou: "Raheem Sterling, de 31 anos, de Berkshire, foi acusado dos seguintes crimes: direção perigosa, posse de óxido nitroso para inalação ilícita e recusa em fornecer uma amostra".

Essas acusações vêm na sequência de um acidente envolvendo um único veículo, um Lamborghini, na via expressa M3 no sentido sul, próximo ao entroncamento de Minley, em 28 de maio de 2026".

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A direção perigosa é punida com pena de prisão de no máximo dois anos em caso de condenação. Já o óxido nitroso é conhecido como gás do riso, e seu uso se tornou um problema no futebol. Esse gás é classificado na categoria de drogas "C", e sua posse é punida com pena de prisão de no máximo dois anos, mas, na maioria das vezes, aplica-se apenas uma multa ou prestação de serviços comunitários.

Sterling, que foi solto sob fiança após sua detenção, está sem clube desde o período em que atuou pelo Feyenoord ao final da última temporada, depois de romper seu vínculo com o Chelsea.

O atacante já teve sucesso com o Manchester City após chegar ao clube vindo do Liverpool em 2015, tendo conquistado quatro títulos da Premier League, cinco da Copa da Liga e a Copa da Inglaterra. Sua posterior transferência para o Chelsea em 2022 coincidiu com uma queda acentuada de seu rendimento.

Seu empréstimo ao Arsenal, há duas temporadas, não resultou em uma transferência permanente, apesar do apoio de Mikel Arteta, então técnico do Arsenal, que já havia trabalhado com ele no Manchester City. Sterling permaneceu sem equipe nesta temporada até fevereiro, quando teve uma breve passagem pela Eredivisie.

Raheem disputou 82 partidas internacionais pela seleção da Inglaterra e participou de três Copas do Mundo, sendo sua última partida com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2022. Venceu o prêmio de Jogador do Ano escolhido pela associação de cronistas de futebol e o prêmio de Jovem Jogador do Ano da associação dos jogadores profissionais em 2019.