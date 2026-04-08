O Galatasaray vence fora de casa com dificuldade e dá um passo importante na emocionante disputa pelo título

O Galatasaray conquistou a vitória na difícil partida fora de casa contra o Göztepe, que ocupa uma posição intermediária na tabela. A equipe do técnico Okan Buruk venceu por 3 a 1, graças aos gols de Baris Alper Yilmaz, Mario Lemina e um gol contra. A vantagem do líder sobre os perseguidores Fenerbahçe e Trabzonspor é agora de quatro pontos, faltando seis partidas para o fim do campeonato.

Detalhes:

Já aos cinco minutos, Baris abriu o placar no Estádio Gürsel Aksel. O jogador da seleção turca cabeceou com precisão após uma cobrança de falta certeira de Leroy Sané: 0 a 1.

Pouco depois, o Cim Bom também chegou ao 0 a 2. Após um ataque pela direita, o zagueiro do Göztepe, Allan Godoi, desviou a bola de forma tão infeliz que ela acabou caindo direto no gol, passando por cima de Mateusz Lis.

No segundo tempo, o Göztepe trouxe de volta a emoção ao jogo com Juan Santos, mas uma virada acabou não sendo possível. Mario Lemina ampliou a vantagem para dois gols, cabeceando para o gol após um excelente escanteio cobrado por Gabriel Sara: 1 a 3.