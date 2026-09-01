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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

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O Foggia fecha a janela de transferências com a contratação de Del Sole

Foggia

O Calcio Foggia 1920 adquiriu em definitivo os direitos do ex-atacante do Ascoli, nascido em 1998, Ferdinando Del Sole, jogador napolitano conhecido pelo diminutivo Nand, que assim encerrou sua passagem pela equipe alvinegra com 11 partidas entre campeonato, playoffs e Copa da Itália, com um gol e uma assistência, ambos na vitória por 2 a 0 sobre a Ternana, na segunda rodada. “O clube alvinegro agradece a Nando pelo empenho demonstrado durante sua passagem pelo Picchio e lhe deseja os maiores sucessos”. 



Ele vestiu as camisas de Pineto, Latina, Potenza, Giugliano, Ancona, Juve Stabia, Pescara (onde foi formado) e Juventus Nex Gen. Soma 25 gols nos campeonatos profissionais. 

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