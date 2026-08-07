O clube espanhol Barcelona chegou a um acordo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para comprar em definitivo o contrato do português João Cancelo, durante a atual janela de transferências de verão, após intensas movimentações registradas nas últimas semanas.

De acordo com o que revelou o jornalista espanhol Juan Jesus, especializado em notícias de transferências, Barcelona e Al-Hilal chegaram a um acordo definitivo sobre a transferência de Cancelo, por um valor próximo de 10 milhões de euros, fazendo com que o lateral português retorne novamente ao clube catalão.

Espera-se que Cancelo assine um contrato com o Barcelona por duas temporadas, depois de o jogador ter se tornado um alvo direto do clube espanhol para reforçar o setor direito antes do início da nova temporada.

O jornalista espanhol destacou que o negócio acelerou bastante nas últimas horas, após Deco, o diretor esportivo do Barcelona, se movimentar para concretizar o retorno do jogador.

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A movimentação veio a pedido direto do alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, que exigiu o retorno imediato de Cancelo, diante de sua necessidade de um jogador que tenha grande experiência na posição de lateral e capacidade de cumprir funções ofensivas.

Cancelo havia se juntado ao Al-Hilal vindo do Manchester City durante o verão de 2024, mas fracassou em se adaptar ao ambiente dos gramados sauditas, saindo por empréstimo ao Barça no último inverno.