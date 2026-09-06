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O filho de Koeman repete a loucura do pai: goleiro marca dois gols e escreve história

Telstar x Cambuur
Telstar
Cambuur
Eredivisie
Países Baixos

à sua maneira

Ronald Koeman Jr. escreveu seu nome nos registros do futebol holandês ao marcar dois gols de pênalti durante o empate por 2 a 2 de seu time, o Telstar, com o Kampor, em um episódio excepcional para um jogador que disputou a partida como goleiro de sua equipe.

Aos 31 anos, Koeman se tornou o primeiro goleiro na história da primeira divisão holandesa a marcar dois gols em uma única partida, aproveitando sua habilidade na cobrança de pênaltis para conduzir o Telstar à recuperação no placar, apesar das condições difíceis.

A partida havia se tornado ainda mais complicada para os donos da casa a partir dos 22 minutos, depois que o Telstar sofreu um duro golpe com a expulsão direta de Thorisson, antes de ver suas dificuldades se agravarem quando o Kampor abriu 2 a 0 já aos 60 minutos.

Mas o Telstar conseguiu dois pênaltis, e Koeman Jr. não hesitou em assumir a responsabilidade, colocando a bola nas redes nas duas ocasiões e trazendo sua equipe de volta ao jogo depois de ter estado perto de sair de mãos vazias.

O segundo pênalti veio aos 101 minutos, em meio a uma pressão enorme, mas o goleiro do Telstar manteve a calma e converteu com sucesso, completando uma noite histórica no futebol holandês.

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Não era a primeira vez que Koeman fazia o papel de salvador na marca do pênalti, pois em maio de 2026 ele marcou um pênalti decisivo que contribuiu para garantir a permanência do Telstar, antes de voltar agora a fazer história de uma maneira ainda mais emocionante, depois que o goleiro se transformou em artilheiro e salvou sua equipe da derrota com dois gols em uma única partida.

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