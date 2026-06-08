O Feyenoord toma uma decisão surpreendente sobre Giovanni van Bronckhorst

Um retorno de Giovanni van Bronckhorst ao Feyenoord parece estar descartado, segundo o Algemeen Dagblad. O ex-técnico e ícone do clube ainda havia sido citado nas últimas semanas como candidato a um cargo administrativo no clube de Roterdã, mas, de acordo com o especialista em Feyenoord Mikos Gouka, essa possibilidade já está praticamente fora de questão.

Após as recentes mudanças na alta direção do Feyenoord, buscava-se uma nova estrutura organizacional. Nesse contexto, surgiu também o nome de Van Bronckhorst, que, com sua experiência e histórico no clube, poderia desempenhar um papel de apoio ao lado do diretor técnico Dévy Rigaux.

No entanto, não há mais qualquer possibilidade de um retorno efetivo. De acordo com o jornal AD, o conselheiro Toon van Bodegom chegou a entrar em contato pessoalmente com a equipe de Van Bronckhorst, mas não houve qualquer resposta do Feyenoord a respeito.

Com isso, a porta para uma nova função do ex-técnico de sucesso no Feyenoord parece estar definitivamente fechada. Os atuais tomadores de decisão dentro do clube já teriam em mente uma nova estrutura para a organização.

As relações de poder dentro do Feyenoord mudaram ainda mais nos últimos tempos, passando para a nova diretoria. De acordo com o jornal, o diretor-geral Robert Eenhoorn e Rigaux assumiram explicitamente o comando no que diz respeito ao rumo esportivo e organizacional do clube.

Van Bodegom estaria ciente dessas novas relações. Por isso, nos planos atuais, não há mais espaço claro para uma função de destaque no futebol além da estrutura administrativa existente.

Para Van Bronckhorst, isso significa que um retorno ao De Kuip permanece fora de questão por enquanto. O ex-jogador da seleção nacional foi visto por muito tempo como um candidato que, com sua experiência e status dentro do clube, poderia ser valioso, mas essa ideia parece ter sido abandonada.

Van Bronckhorst também não está na mira como novo técnico, agora que Robin van Persie foi demitido.