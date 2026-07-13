O Feyenoord rejeita a primeira oferta e aumenta o preço de Hwang In-beom

Anteriormente, o jornal português “A Bola” havia noticiado que era apenas uma questão de tempo até que Hwang In-beom se tornasse jogador do FC Porto. Agora, o “Record” informa que o Feyenoord rejeitou a primeira oferta do clube português.

O jornal português confirma que foi alcançado um acordo de princípio com a representação de Hwang, que ainda tem contrato por mais duas temporadas no sul de Roterdã.

Atualmente, as negociações com o Feyenoord estão em pleno andamento e já teria sido feita uma oferta de cerca de sete milhões de euros.

No entanto, o clube não aceitou a proposta e deseja receber um valor maior pelo meio-campista defensivo.

Hwang foi contratado em 2024 por sete milhões de euros do Estrela Vermelha de Belgrado e, segundo relatos, o clube de Roterdã quer receber mais do que pagou por ele na época.

Segundo o Record, os Dragões não pretendem gastar muito com o sul-coreano de 29 anos. Por isso, uma transferência para o Estádio do Dragão está longe de ser certa.

Os portugueses pretendem, supostamente, oferecer a Hwang um contrato de até três temporadas. O jornal A Bolainformou anteriormente que o jogador do Feyenoord poderia receber cerca de três milhões de euros por ano em Portugal.