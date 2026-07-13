Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Inbeom HwangImago
Sydney Jordan

Traduzido por

O Feyenoord rejeita a primeira oferta e aumenta o preço de Hwang In-beom

Mercado da bola
Feyenoord
Porto
I. Hwang

Anteriormente, o jornal português “A Bola” havia noticiado que era apenas uma questão de tempo até que Hwang In-beom se tornasse jogador do FC Porto. Agora, o “Record” informa que o Feyenoord rejeitou a primeira oferta do clube português.

O jornal português confirma que foi alcançado um acordo de princípio com a representação de Hwang, que ainda tem contrato por mais duas temporadas no sul de Roterdã.

Atualmente, as negociações com o Feyenoord estão em pleno andamento e já teria sido feita uma oferta de cerca de sete milhões de euros.

No entanto, o clube não aceitou a proposta e deseja receber um valor maior pelo meio-campista defensivo.

Amistosos de clubes
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Sporting Charleroi crest
Sporting Charleroi
CHA
Supercopa de Portugal
Porto crest
Porto
POR
Torreense crest
Torreense
TOR

Hwang foi contratado em 2024 por sete milhões de euros do Estrela Vermelha de Belgrado e, segundo relatos, o clube de Roterdã quer receber mais do que pagou por ele na época.

Segundo o Record, os Dragões não pretendem gastar muito com o sul-coreano de 29 anos. Por isso, uma transferência para o Estádio do Dragão está longe de ser certa.

Os portugueses pretendem, supostamente, oferecer a Hwang um contrato de até três temporadas. O jornal A Bolainformou anteriormente que o jogador do Feyenoord poderia receber cerca de três milhões de euros por ano em Portugal.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google