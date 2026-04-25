O Feyenoord recebe uma resposta bem clara de Robert Eenhoorn

A disputa pelo poder dentro do Feyenoord está se intensificando agora que o cargo de diretor-geral ficou vago. Robert Eenhoorn comunicou aos dirigentes do clube de Roterdã que está aberto a assumir o cargo, segundo informa o Algemeen Dagblad. Ao mesmo tempo, Robin van Persie espera que Dick Advocaat permaneça no cargo por mais tempo.

No conselho fiscal, as opiniões estão divididas quanto à chegada de Eenhoorn, segundo descreve o observador do Feyenoord, Mikos Gouka. Alexander van der Lely e Rob Tromp são considerados defensores declarados do ex-diretor do AZ, enquanto Eelco Blok e Toon van Bodegom estão menos convencidos. Entre os torcedores, Eenhoorn é visto, ao contrário, como o candidato dos sonhos.

Nos bastidores, a influência de Sjaak Troost também continua a ter um papel importante. Embora oficialmente já não faça parte do conselho, seu mandato formalmente se estende até o início de 2027. Sua voz ainda teria peso na decisão, indiretamente por meio de Van Bodegom.

A posição do próprio Van Bodegom também está em discussão. Os Amigos do Feyenoord preferem que ele se afaste após seu mandato atual, pois consideram que ele se intromete demais na gestão cotidiana. O próprio presidente do conselho de supervisão, no entanto, estaria de olho em um terceiro mandato, o que seria uma medida incomum.

Enquanto isso, Van Bodegom continua apoiando firmemente o técnico Van Persie. Apesar do desempenho abaixo do esperado nesta temporada, a diretoria do clube aponta principalmente o grande número de lesões como explicação. Já existem planos para uma reforma profunda da equipe médica e de desempenho.

Caso Van Persie permaneça no clube na próxima temporada, a diretoria gostaria que Advocaat continuasse como consultor por mais tempo. Embora inicialmente se pensasse em uma despedida após o confronto contra o PEC Zwolle, o experiente treinador agora está aberto a uma prorrogação. “Eu gostaria muito disso”, afirmou Van Persie, que mantém contato diário com ele.

Giovanni van Bronckhorst também é citado como possível reforço em uma função técnica. O ex-técnico do clube está atualmente sob contrato com o Liverpool, mas uma saída seria discutível. No entanto, segundo sua comitiva, ainda não foram dados passos concretos.