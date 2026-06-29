'O Feyenoord recebe uma oferta muito alta da Arábia Saudita'

Anis Hadj Moussa está na mira do Al-Ahli. De acordo com o Foot Mercato, o renomado clube saudita já apresentou uma oferta muito generosa pelo ponta de 24 anos do Feyenoord, que seria o sucessor em potencial do astro Riyad Mahrez.

A notícia foi divulgada por Santi Aouna e Kevin Massampu. Segundo os jornalistas franceses, o Al-Ahli elevou Hadj Moussa à categoria de prioridade máxima e já apresentou uma proposta substancial ao Feyenoord. Não foram divulgados detalhes sobre o valor da oferta. O argelino ainda tem contrato com o Feyenoord até meados de 2030.

Com a possível transferência, o Al-Ahli se prepara para a saída de Mahrez. O experiente argelino ainda tem contrato até meados de 2027, mas poderia rescindir seu contrato ainda esta semana.

O ponta vem despertando interesse há algum tempo, tanto no país quanto no exterior. Anteriormente, clubes como Chelsea, Lille OSC e Olympique de Marselha foram citados entre os interessados. Embora esse interesse não tenha se concretizado até o momento, parece que o Al-Ahli agora está avançando com a negociação.

Hadj Moussa teve uma excelente temporada em Roterdã e chamou bastante a atenção. Na VriendenLoterij Eredivisie, ele marcou onze gols e deu sete assistências em trinta partidas. Em todas as competições, somou quatorze gols e sete assistências em quarenta jogos oficiais.

De acordo com o Transfermarkt, Hadj Moussa representa atualmente um valor de mercado de 23 milhões de euros. O ponta está atualmente em ação com a seleção da Argélia na Copa do Mundo, onde o país enfrenta a Suíça na sexta-feira, nas oitavas de final.